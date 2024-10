"Una settimana senza nuovi casi - prosegue la nota del Comune -, tre guarigioni e due ricoverati in meno. Spero di continuare a darvi solo notizie positive in maniera di poter concentrare tutte le energie per gestire la Fase 2. Resta complessa la questione del bonus sino ad 800 € ma crediamo che in settimana possano essere erogati i primi contributi alle persone che risultano nelle categorie dove non ci sono problemi interpretativi. Nel frattempo dovrebbero arrivare, così ci auguriamo, i chiarimenti dalla Regione per tutti le altre categorie".

"Sul lento ritorno alla normalità saprete che da domani (oggi, ndr) anche in Sardegna sarà possibile fare acquisti nei negozi di abbigliamento per bambini, nelle cartolibrerie e nelle librerie. Potranno riaprire anche gli studi professionali. Inizia la settimana del ritiro delle Pensioni alle Poste. La novità rispetto al mese scorso sta nel fatto che mercoledì sarà aperto lo sportello di San Nicola per cui, ai beneficiari, non sarà necessario salire ad Ozieri. Per coloro che devono recarsi presso lo sportello centrale di piazza Garibaldi non cambiano le regole di erogazione".