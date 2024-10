Alle 15,30 di oggi una squadra del Comando dei Vigili del fuoco di Sassari, unitamente a un'autoscala, è intervenuta in agro di Nulvi, località Monte Entosu.

Era giunta infatti presso la sala operativa richiesta di soccorso per due operai impegnati in lavori di manutenzione di una pala eolica. I due malcapitati erano rimasti bloccati a circa 25 metri di altezza, in cima ad uno snorkel, per un guasto del mezzo.

Le squadre di terra hanno portato a compimento l'intervento con successo scongiurando la necessità di un intervento aereo.