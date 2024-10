"Da domani aprono altri due reparti Covid al Santissima Trinità di Cagliari". Lo rende noto Alice Marracini, consorte di Sergio, direttore sanitario della struttura.

"È in corso, infatti, il trasferimento dei 21 pazienti ricoverati in medicina no Covid al Santissima verso l’Ospedale San Giuseppe di Isili e il San Marcellino di Muravera insieme all’apertura del reparto di Geriatria - spiega la donna -. Si rendono disponibili pertanto ulteriori 24 posti letto da dedicare ai pazienti Covid che sono attualmente in osservazione breve al Pronto Soccorso del Santissima Trinità".

"Vista la nuova situazione di emergenza - prosegue il comunicato -, che vede coinvolto l’Ospedale Covid di Cagliari e tutto il personale del Pronto Soccorso si rende necessario chiudere il Pronto Soccorso ancora una volta. L’accoglienza Covid sarà gestita al Binaghi è quella no Covid dagli altri presidi".

" Attualmente il 95% dei pazienti ricoverati non risulta vaccinato. Dei 161 ricoverati nei due Covid Hospital di Cagliari, 153 non sono coperti da vaccino. In rianimazione 16 su 17 pazienti non hanno alcun vaccino".