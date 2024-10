Due nuovi contagi da Covid-19 ad Arzachena. A comunicarlo il sindaco Roberto Ragnedda, dopo aver appreso dall'Ats. Si tratta di un uomo e una donna, che si trovano a bordo di un'imbarcazione ancorata nella rada di Cala di Volpe.

Adesso si trovano in isolamento insieme ai membri dell'equipaggio (23), che hanno avuto contatti ravvicinati con i due positivi.

"Invitiamo tutti al rispetto delle misure di prevenzione del contagio - ha raccomandato Ragnedda alla popolazione -, come il distanziamento tra le persone nei luoghi pubblici e nei locali, l'utilizzo della mascherina e la massima igiene delle mani", invitando tutti a non sottovalutare il virus: "E' ancora in circolazione ed è necessario mantenere comportamenti responsabili".