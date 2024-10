Per due medici che lavorano in strutture pubbliche incaricate di certificare l'idoneità sportiva, una con sede a Firenze e l'altra con sede a Cagliari, sono stati emessi due avvisi di garanzia dalla procura di Firenze, che si occupa dell’inchiesta sulla morte del capitano della Fiorentina Davide Astori, trovato morto in una stanza d’albergo a Udine, dove era in ritiro con la squadra e dove avrebbero dovuto giocare lo scorso 4 marzo.

La svolta dopo la perizia commissionata dagli inquirenti per capire se ciò che ha colpito il capitano poteva essere diagnosticato.