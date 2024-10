Ieri sera in molti da tutta l'Isola hanno rivolto la loro attenzione verso il cielo, in direzione ovest, per osservare la presenza di due fonti luminose molto intense, vicine tra fra loro. “Molte persone, da varie zone della Sardegna ci hanno contattati via whatsapp, inviandoci foto e video dell'insolito spettacolo luminoso. Il sassarese, ieri sera è rimasto un pò penalizzato per via di una perturbazione che ha portato molta pioggia” fa sapere il responsabile della sezione sarda del Centro Italiano Studi Ufologici, Antoniomaria Cuccu.

“Alcune segnalazioni ci sono pervenute anche dalla vicina Corsica e dalla penisola italiana. Si tratta della stretta congiunzione di Giove e Venere - spiega Cuccu - avvenuta proprio ieri sera. Stasera si assisterà al "sorpasso" di Venere su Giove e il tutto sarà visibile a occhio nudo verso ovest, dopo il tramonto, se le condizioni meteorologiche saranno favorevoli. Quindi niente UFO ma semplicemente un avvenimento astronomico molto particolare, che molti hanno documentato con foto e video. Ringraziamo tutti coloro che si sono rivolti alla sezione sarda del CISU” ha tenuto a sottolineare Cuccu.