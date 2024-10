Due incidenti si sono registrati nell'Oristanese. Il primo nella tarda serata di ieri lungo la strada provinciale 1 che collega Cabras e San Giovanni di Sinis. Un turista tedesco in sella a una bicicletta è stato travolto da un'auto all'altezza dello svincolo per Is Arutas. Caduto rovinosamente sull'asfalto ha riportato diverse lesioni. Sul posto il 118, che lo ha trasportato al pronto soccorso del San Martino di Oristano, e i carabinieri per i rilievi. Il ferito non sarebbe in gravi condizioni.

Un secondo incidente nella notte lungo la strada provinciale che collega Ghilarza e la borgata di Chenale. Un 50enne di Norbello, alla guida di una Fiat Punto, ha perso il controllo del mezzo per cause da accertare uscendo fuori strada e ribaltandosi diverse volte.

I Vigili del fuoco di Abbasanta sono intervenuti sul posto per estrarre il ferito dall'auto. I soccorritori del 118 lo hanno poi condotto in ambulanza al San Martino per accertamenti. L'uomo, sempre cosciente, è stato ricoverato in pronto soccorso.