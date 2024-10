Nella giornata odierna sono due gli incidenti stradali registrati nell'Isola.

Il primo sulla ss 131, al km 55, direzione Olbia, ha coinvolto una donna residente a Bitti, che, per cause in corso di accertamento, ha impattato violentemente un guard rail. La donna è stata prelevata dall'abitacolo dell'auto da una squadra dei Vigili del fuoco di Nuoro e dal personale sanitario del 118. Successivamente è stata trasportata al San Francesco per ulteriori accertamenti.

Il secondo, anch'esso sulla ss 131 dcn, in direzione Ottana, si è verificato nei pressi del bivio di Orotelli, al km 37. Un'auto è stata coinvolta da dinamiche simili a quelle dell'incidente sopracitato. Anche in questo caso è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco di Nuoro. Il conducente, ferito, è stato preso in consegna dal Vos (volontari) di Nuoro e trasportato al San Francesco.