Incidente stradale in una circonvallazione della SP 15, auto sfonda un muro di cinta di una ditta, sul posto un'ambulanza inviata dal 118 per soccorrere il conducente, i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del veicolo, della sede stradale.

Da richiesta di soccorso pervenuta alla Sala operativa del 115, la squadra di pronto intervento "1A" dei Vigili del Fuoco del Comando, è intervenuta alle 5:00 circa, in territorio di Selargius, per un'incidente stradale dove un'autovettura per cause ancora da accertare è uscita di strada nella rotatoria circonvallazione della SP15, strada che collega Settimo San Pietro, sfondando un muro di recinzione di una ditta di trasporti per poi finire in collisione con attrezzature poste all'interno del attività danneggiando anche la motrice di un Camion.

Sul posto un'ambulanza inviata dal servizio di Emergenza del 118 che ha soccorso il conducente con le prime cure per poi trasportarlo in ospedale, fortunatamente rimasto lievemente ferito non in pericolo di vita.

Gli operatori VVF hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'autovettura, della sede stradale e alla struttura murale dell'attività con delle verifiche tecniche, successivamente si è provveduto alla rimozione del veicolo e a delimitare l'area coinvolta.

A Monserrato invece un altro incidente stradale, scontro tra due autovetture una si ribalta, i Vigili del Fuoco sul posto congiuntamente alle ambulanze inviate dal 118 per soccorrere due feriti.

Da richiesta di soccorso pervenuta alla Sala operativa del 115, la squadra di pronto intervento "2A" dei Vigili del Fuoco del Comando è intervenuta intorno alle 01.50 in via Giulio Cesare nel comune di Monserrato, per un'incidente stradale dove per cause ancora da accertare due autovetture si sono scontrate di cui una si è ribaltata, sono rimasti feriti due occupanti soccorsi dal personale Soccorritore sanitario inviato dal Servizio di Emergenza del 118 in codice giallo, trasportati in ospedale. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge.