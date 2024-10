Non è andata al meglio l'edizione 2019 de "Sa cursa a sa pudda", a Paulilatino.

Due cavalieri sono infatti finiti a terra e un cavallo è fuggito dal paese entrando pericolosamente sulla SS 131.

Un numeroso pubblico ha premiato ancora una volta gli sforzi degli organizzatori che da anni propongono la suggestiva manifestazione. Peccato per gli inconvenienti che hanno destato particolare preoccupazione.

Un cavallo ha disarcionato il suo cavaliere fuggendo dal centro abitato e invadendo la Statale 131 percorrendola per alcune centinaia di metri in direzione Sassari. I proprietari e una pattuglia della polizia lo hanno raggiunto poco dopo, all'altezza dell'area di servizio di Losa, scongiurando così il rischio di incidenti.

Nel frattempo, sul tracciato di via Nazionale, il fantino rovinato a terra, che aveva riportato un trauma cranico, è stato soccorso da un'ambulanza che lo ha trasportato all'ospedale San Francesco di Nuoro. Poco dopo un altro ragazzo è caduto da cavallo riportando un brutto trauma al piede che ne ha reso necessario il trasporto al San Martino di Oristano.

I due incidenti hanno determinato la sospensione della manifestazione in quanto non vi erano più le ambulanze necessarie a garantirne la prosecuzione in sicurezza.

Oggi, 10 marzo, si terrà "Sa cursa a sas padeddas".