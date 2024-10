Un devastante rogo, le cui cause non sono ancora state accertate, è divampato nel primo pomeriggio di oggi in viale Elmas.

Le fiamme si sono sviluppate all'interno di un capannone della ditta cinese "Asia Trading", che distribuisce prodotti per la casa, coinvolgendo anche una seconda struttura della medesima azienda, che si trova accanto.

Una imponente colonna di fumo nero, ben visibile da diversi chilometri di distanza, si è sollevata preoccupando i residenti della zona e i titolari degli altri capannoni non troppo distanti.

Sul posto sono subito arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri. I vigili del fuoco stavo ancora lavorando per domare il rogo. Gli ingenti danni non sono ancora stati quantificati: parte della copertura del primo capannone è crollato.