I Carabinieri della Compagnia di Iglesias hanno proceduto all’arresto di una 22enne e contestualmente alla denuncia di un minorenne, per furto aggravato: i due, di etnia rom, nel pomeriggio precedente alle ore 18.30 circa, sono stati sorpresi all’interno dell’ OVS di via Roma con la refurtiva.

È stata la segnalazione di un cittadino al 112 a consentire ai militari della stazione di Iglesias di arrivare per tempo: la procedura della coppia, due cugini di etnia Rom domiciliati presso il campo nomadi “Sirai” di Carbonia, era collaudata. Mentre la ragazza, nazionalità croata e già con precedenti specifici, sceglieva i capi da rubare, il minorenne procedeva a staccare l’antitaccheggio servendosi di un cacciavite che teneva occultato nei pantaloni; probabilmente il bottino veniva custodito dal 16enne nel tentativo di attirare meno l’attenzione o di evitare eventuali controlli.

I Carabinieri della Stazione di Iglesias li hanno sorpresi sul fatto e dopo brevi accertamenti sono riusciti a recuperare i capi di vestiario appena rubati. Durante le operazioni è emerso che i due avessero rubato anche in altri negozi del centro iglesiente: tutta la refurtiva è stata recuperata e riconsegnata agli esercizi commerciali.

Al termine delle formalità di rito, la donna è stata dichiarata in arresto e trattenuta nelle camere di sicurezza della Caserma di via Cattaneo in attesa dell’udienza con rito direttissimo fissata per questa mattina, mentre il minorenne è stata deferito all’Autorità Giudiziaria competente e affidato ai genitori.