Si chiamavano Francesco e Matteo Pintor, rispettivamente di 23 e 16 anni, le vittime dell'incidente stradale avvenuto lungo la Statale 129 al bivio di Orotelli.

Un terzo fratello, Giovanni Pintor, di 20 anni, è rimasto invece ferito ed è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Francesco di Nuoro.

Alla guida della Ford Fiesta, che si è schiantata sul guardrail, c'era un altro giovane, Alessandro Satta, 23 anni, che non sarebbe in condizioni preoccupanti. Tutti e quattro i ragazzi sarebbero partiti da Nuoro, dove vivono, e stavano viaggiando in direzione Macomer.

L'auto, per cause ancora da accertare, è uscita di strada e l'impatto con il guardrail è stato devastante per gli occupanti dei sedili posteriori.

I due fratelli Matteo e Francesco Pintor sono morti sul colpo. Sul posto gli agenti della Polizia stradale, che stanno ancora cercando di ricostruire con certezza la dinamica dell'incidente.

Le forze dell'ordine cercano di capire se l'auto stesse andando a forte velocità e se il conducente fosse sotto l'effetto di alcolici o droghe, per cercare di risalire a eventuali responsabilità.