I Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Olbia, la notte scorsa, intorno alle due, hanno provveduto a verificare, durante un servizio di controllo, una Fiat Panda in sosta, con a bordo due persone.

Alla vista dei militari il conducente, però, ha avviato il mezzo e si è dato alla fuga per le vie della città. Dopo una folle corsa durata un quarto d’ora, l’autista della Panda ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un new-jersey presente al Porto “Isola Bianca”.

A quel punto i Carabinieri hanno bloccato l'utilitaria con l’auto di servizio per evitare che potesse riprendere la fuga, ma l’autista, nel tentativo di scappare, ha inserito la retromarcia ed è andato a urtare l’Alfa 159 dei militari. Ormai senza via d'uscita, il conducente è sceso dell'auto e si è dato alla fuga a piedi, ma è stato prontamente fermato.

I Carabinieri hanno tratto in arresto il giovanissimo conducente M. G., 18enne olbiese, per resistenza a pubblico ufficiale, guida senza Patente e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, porto abusivo di un coltello con 7 cm di lama e danneggiamento, mentre il giovane passeggero, P. S., ventenne, è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale.

I due ragazzi sono a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.