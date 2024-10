Erano circa le 7 di questa mattina quando due giovani armati di pistola si sono dati alla fuga a bordo di uno scooter fra i quartieri di Sant'Avendrace e San Michele, a Cagliari.

I due, inseguiti da un'auto della Guardia di finanza, sono riusciti a far perdere le loro tracce salendo su un marciapiede e seminando così la pattuglia.

Il mezzo delle fiamme gialle è andato a sbattere contro un muretto e gli agenti a bordo hanno riportato ferite non gravi.

Ad allertare la Finanza era stata una donna che dopo essersi avvicinata ad un posto di blocco aveva segnalato la presenza dei due malintenzionati. Così gli agenti si sono messi alla ricerca dei giovani intercettandoli rapidamente.

Dopo l'inseguimento sono proseguite le ricerche con posti di blocco e controlli in diverse zone della città. Non è escluso che il ciclomotore fosse rubato e i due malintenzionati avessero in mente di mettere a segno un colpo.