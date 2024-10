Partiranno sabato 14 luglio i festeggiamenti in onore di San Sebastiano a Giave. Il programma, predisposto dal comitato organizzatore 2018, prevede alle 17.30, il raduno dei cavalieri per il controllo veterinario nella Chiesa di Santa Croce.

Alle 19.00 il via all’ardia seguita, alle 20.00, dalla processione con il Simulacro del Santo che verrà portato in giro per il paese. Seguirà alle 21.00 la cena offerta ai partecipanti accompagnata da una serata musicale.

Domenica 15 alle 9.00 nuovo raduno dei cavalieri seguito, alle 10.00, dall’ardia. Alle 11.00 Don Gabriel Mpolo celebrerà la Messa solenne animata dal coro “Antoninu Paba” di Giave. Alle 13.30, il comitato offrirà il pranzo ai cavalieri. Musica in baracca sino all’alba.