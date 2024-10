Grande attesa a Siligo per l’undicesima edizione della festa di San Cristoforo. Si partirà sabato 14 luglio alle 19.00, con la benedizione delle macchine davanti alla Chiesa parrocchiale di Santa Vittoria.

Subito dopo partirà la processione con la Statua del Santo in direzione della Chiesa campestre intitolata a San Vincenzo Ferrer dove alle 19.30, Don Giuseppe Marras celebrerà la Messa Vespertina. Alle 20.30 il comitato offrirà (costo 10 euro) la cena a base di gnocchetti sardi, maiale arrosto, verdura, anguria, musica e vino. In programma anche uno spazio musicale curato da Claudio Caggiari Summer Music Show.

Domenica 15 alle 10.00, il simulacro di San Cristoforo farà rientro dalla Chiesa di San Vincenzo a Siligo per essere portato in processione per le vie del paese. Alle 11.00, sarà ancora Don Giuseppe Marras a celebrare la Funzione Liturgica Solenne. Al termine, sarà offerto un rinfresco ai partecipanti in piazza Santa Vittoria.