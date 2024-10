Tutto pronto per l’inizio degli eventi del Natale a Romana 2017. Si comincerà stasera alle 18.30, nei locali delle ex scuole medie, con lo spettacolo per grandi e bambini “Giochi di Natale” curato da Max Rozzo.

Il 29 dicembre, sempre alla stessa ora, nella cornice della Chiesa parrocchiale della Beata Vergine degli Angeli, si terrà il concerto della banda musicale “Luigi Canepa” di Sassari. Gli eventi sono organizzati dalla Pro loco e dall’Amministrazione comunale.