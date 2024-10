Sabato 19 e domenica 20 maggio, Thiesi aprirà le porte dei suoi siti per la ventiduesima edizione di Monumenti Aperti, promossa dalla Imago Mundi Onlus di Cagliari.

Per il paese del Meilogu si tratta della seconda partecipazione consecutiva a questa manifestazione, dopo l’ottimo riscontro dello scorso anno. Un progetto per il quale l’Amministrazione comunale guidata da Gianfranco Soletta ha deciso di riproporre la collaborazione con gli insegnanti e gli studenti dell’istituto comprensivo e dell’Istituto Tecnico Commerciale Musinu, che accompagneranno i visitatori alla scoperta dei più importanti monumenti del paese.

«Attraverso l’adesione a Monumenti Aperti – ha dichiarato l’Assessore alla Cultura Salvatore Tanca – la nostra Amministrazione continua nella sua opera di valorizzazione dei beni culturali del territorio. Si tratta non solo di un’occasione per aprire le porte del paese agli amanti della cultura, delle tradizioni e degli antichi saperi, ma anche e soprattutto l’occasione per coinvolgere gli studenti in un’esperienza formativa che permetterà in primo luogo a loro stessi di approfondire la conoscenza del territorio».

Tra i luoghi simbolo che potranno essere visitati gratuitamente, le Chiese di Nostra Signora di Seunis, Santa Croce, Santa Vittoria, San Sebastiano e Sant’Antonio da Padova, il museo Aligi Sassu, la necropoli ipogeica di “Mandra Antine”e la sua tomba dipinta (inserita dal FAI nella classifica dei Luoghi del Cuore), la torre prigione e Il palazzo comunale. Inoltre all’interno del mercato saranno presenti alcuni artigiani locali che esporranno i loro lavori. La cooperativa Siendas curerà la visita a “Casa Flores” recentemente donata al Comune.

«Credo che la cultura e le manifestazioni culturali – ha sottolineato il Sindaco Soletta – siano strumenti fondamentali per promuovere, educare integrare e valorizzare il capitale umano e le risorse del nostro territorio. Per questo motivo continueremo ad investire in questo settore, affinché i cittadini possano godere di buona cultura e iniziare a preparare le nuove generazioni alla gestione di un sistema culturale diffuso che è assai presente nel nostro territorio».

I monumenti saranno visitabili il pomeriggio di sabato dalle ore 16.30 alle 20.00 e la domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 20.00. Per la Necropoli di Mandra Antine sono invece previste due guide (una il sabato e una la domenica, entrambe alle 17.00. L’appuntamento sarà di fronte alla Chiesa di San Sebastiano per poi partire con il proprio mezzo , in direzione della Necropoli, alle 16.30.

Programmati anche gli eventi collaterali, entrambi alle 18.30: il sabato alle 18.30, nella Chiesa di San Sebastiano, si terrà l’esibizione dei Gruppi a Tenore, del Gruppo Folk “Sas Maestralinas” e dell’organettista Giuseppe Pola. Il concerto verrà presentato dai bambini della classe 5°B dell’Istituto Comprensivo; la domenica, nel Santuario di Nostra Signora di Seunis, si terrà il concerto della Polifonica Logudorese di Bonorva, presentato dai bambini della classe 5°A dell’Istituto comprensivo. Gli Info Point saranno allestiti presso la Torre prigione e in Piazza Caduti in Guerra.