Due fratelli di Buddusò, Giuseppe e Andrea Crasta, di 48 e 43 anni, sono stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieri della stazione di Orroli e della Compagnia di Isili, mentre tentavano - a quanto pare per l'ennesima volta - di raggirare un anziano di 83 anni a Orroli, portandogli via i soldi della pensione.

Il pensionato, infatti, che era solito farsi accompagnare all'ufficio postale del paese dai nipoti una volta al mese per ritirare la pensione, custodiva in un armadio una importante cifra di denaro. Somma che però da alcuni mesi spariva.

L'anziano aveva ricollegato il fatto alla visita dei due fratelli, che spesso andavano a trovarlo spacciandosi per parenti e per venditori di formaggio.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la cosa si protraeva da tempo e gli ammanchi dal conto dell'anziano erano di consistente valore. Nell'ultima visita inoltre l'anziano aveva notato più aggressività nei due fratelli, che utilizzavano sempre la stessa tecnica: uno lo distraeva e l'altro rovistava per casa, alla ricerca dei soldi.

A quel punto il pensionato ha parlato con un nipote, che ha subito dato l'allarme. I militari, di concerto con la Procura di Cagliari, hanno iniziato una serie di servizi mirati, fino a ieri mattina quando i due fratelli si sono presentati a casa dell'anziano, forse sicuri di ritrovare oltre alla pensione anche la tredicesima.

I militari hanno circondato l'abitazione e per loro sono scattate le manette davanti alla porta.

I due fratelli dovranno rispondere di tentato furto in abitazione in concorso tra loro. Saranno le indagini dei carabinieri ad accertare se i due fratelli di Buddusò sono anche gli autori di altri furti in altre case di anziani della zona.