Durante le prime ore del pomeriggio, i carabinieri della Stazione di Sant’Avendrace, a Cagliari, hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti fini di spaccio una coppia di ragazzi (19 anni lui, 17 anni lei), entrambi disoccupati e pregiudicati.

I carabinieri, dopo aver raccolto alcune informazioni, hanno fermato i due fidanzati controllandoli e procedendo a perquisizione domiciliare e personale. I due sono stati trovati in possesso di circa 200 grammi di hashish e pochi grammi di marijuana, nonché bilancino di precisione, coltello a serramanico per il taglio della sostanza stupefacente e materiale per il confezionamento della stessa.

Tutto il materiale recuperato è stato recuperato e sottoposto a sequestro, i due ragazzi sono stati arrestati. La giovane è stata tradotta presso una comunità in provincia di Oristano, con divieto di allontanamento, ed il ragazzo presso le camere di sicurezza del Comando provinciale di Cagliari.