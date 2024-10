Avevano appena accompagnato i figli all'asilo comunale, quando un'auto le ha investite mentre attraversavano la strada, in via Cagliari, a Oschiri. Due donne sono finite in ospedale, ma non sarebbero in pericolo di vita. Stavano facendo rientro a casa, nei pressi dei giardini, quando sono state investite da una macchina il cui concudente non si è fermato a soccorrerle: l'automobilista è scappato, facendo perdere le sue tracce.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Ozieri, chiamati da alcuni passanti che hanno assistito all'incidente e ora vengono sentite dalle forze dell'ordine. Le due donne sono state trasportate in ospedale dagli operatori del 118, una ad Ozieri e l'altra, con le ferite più gravi, a Sassari.