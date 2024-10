Sono ricoverate nell'ospedale San Francesco di Nuoro le due pensionate investite ieri sera da una Fiat Punto in piazza Vittorio Emanuele, nel capoluogo barbaricino, davanti al comando della Guardia di Finanza.

La più anziana, Rita Vedele, di 80 anni, è in gravi condizioni ed è stata ricoverata, con codice rosso, nel reparto di Neurochirurgia, mentre l'altra, Giuseppina Selloni, di 74, ha riportato la frattura del femore e un trauma cranico e non corre pericolo di vita. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale.

Nell'impatto le due donne sono state trascinare per qualche metro dal mezzo.

L'autista, un giovane di Nuoro che si è subito fermato per soccorrerle, è stato sottoposto all'alcoltest, ma è risultato negativo.