Due cuccioli di razza Pitt Bull sono stati abbandonati quest'oggi nel piazzale del castello di San Michele. La segnalazione è stata ricevuta dalla Centrale Operativa della Polizia Municipale di Cagliari la quale ha subito allertato gli agenti della Sezione Vigilanza Ambientale.

I due animali non erano provvisti di microchip anche perché esemplari troppo giovani e non ancora registrati. I due cuccioli in buono stato di salute e alimentazione si sono subito affezionati a un altro esemplare in giro con il suo proprietario che li ha tenuti quieti sino all'arrivo del mezzo specifico al loro trasporto.

I due pitbull sono stati portati al canile di via Po e si aggiungeranno all'elenco dei cuccioli in cerca di una famiglia. La Polizia Locale ricorda che l'abbandono di animali è una violazioni penale punita dall'art. 727 del codice penale, con l'arresto sino ad un anno o una ammenda da 1.000 a 10.000 euro.