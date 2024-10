Due nuovi casi di Covid-19 a Palmas Arborea. A darne notizia è stato il sindaco, Andrea Pisu Massa.

"Si avvisa purtroppo tutta la cittadinanza - scrive il primo cittadino su Facebook - che poco fa mi è stata comunicata la presenza di due casi di positività da Covid-19 nella nostra comunità". I casi sarebbero collegati alla persona risultata positiva a Santa Giusta alcuni giorni fa.

"Le persone positive - prosegue Pisu Massa - sono già monitorate e in isolamento domiciliare e si prosegue con il tracciamento dei contatti. Purtroppo il virus circola ancora tra di noi, perciò invito tutti a continuare, come la nostra comunità ha sempre fatto, a mantenere alta la guardia, usare sempre la mascherina nei posti chiusi e dove non è possibile mantenere il giusto distanziamento anche se ci si trova all'aperto, evitare gli assembramenti e lavare e sanificare le mani spesso".

Sono cinque in tutto i contagi a Palmas Arborea dall'inizio della pandemia.