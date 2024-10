“L’Amministrazione Comunale è stata appena informata di due casi a Villaputzu di positività accertata al virus covid-19. Le due persone coinvolte fanno parte dello stesso nucleo familiare e sono due nostri concittadini. Informo subito che stanno bene, sono sereni ma comprensibilmente un pò preoccupati. Ho dato subito loro la nostra vicinanza a nome di tutta la comunità villaputzese”.

A dare la notizia è stato il Sindaco Sandro Porcu che aggiunge: “Queste due persone sono rientrate nei giorni scorsi nel nostro paese e da subito hanno rispettato perfettamente la quarantena fiduciaria, rimanendo completamente isolate e non sono mai entrate in contatto con nessuna altra persona. I nostri due concittadini sono in contatto con i propri medici e monitorati costantemente dalla ASL; non dobbiamo quindi allarmarci, la situazione è assolutamente sotto controllo e l’Amministrazione Comunale ha iniziato subito ad interloquire con le autorità sanitarie, con la protezione civile regionale e le forze dell’ordine proprio per monitorare e seguire attentamente l’evolversi della situazione”.

“Invito tutta la popolazione – sottolinea il primo cittadino –a mantenere la calma, a rimanere in casa e a prestare la massima attenzione nel rispetto delle regole emanate tramite i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, le Ordinanze del Presidente della Regione e tutte le misure igienico sanitarie previste. Usciamo di casa solo se strettamente necessario, manteniamo le distanza di sicurezza, laviamoci spesso le mani e non tocchiamoci il viso con le mani sporche. Ora è il momento di unirci con ancora più forza, stare vicini idealmente ai nostri due concittadini, ricordando che risultare positivi a questo virus non è una colpa. Facciamo sentire la vicinanza della nostra intera comunità ai nostri compaesani”.

“Sono convinto – conclude Porcu – che Villaputzu risponderà alla grande, come sempre ha fatto, soprattutto nei momenti di difficoltà. Oggi siamo ancora maggiormente comunità. Noi ci siamo, raddoppieremo gli sforzi per garantire ai nostri cittadini la sicurezza e la salute”.