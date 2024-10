“Come molti di voi già sapranno da stamattina dopo il rincorrersi delle voci abbiamo la certezza che in paese ci sono due casi di positività al Covid 19. Sono entrambi ricoverati al San Francesco di Nuoro non in terapia intensiva. Siamo stati avvisati dalle famiglie, che ringrazio, e il primo pensiero va a loro. Il primo pensiero con l’abbraccio di tutta la nostra comunità e con l’augurio di una pronta guarigione”.

A renderlo noto, su Facebook, è stato la Sindaca di Fonni, Daniela Falconi, che aggiunge: “Abbiamo già sentito Ats e prefettura (noi a loro e non loro a noi, ma ne riparleremo con calma) e stiamo mettendo in campo tutto quel che si può. Sono stati già allertate tutte le persone coinvolte e tutti sono in quarantena volontaria. Dai familiari a tutti i contatti diretti. Però avere una linea precisa è praticamente impossibile”.

“Ora chiedo a voi, ad ogni fonnese, e lo chiedo davvero a cuore in mano di tirar fuori tutto il vostro senso di responsabilità. Tutto. Non è il momento – conclude – del panico, ma del livello massimo di attenzione e della paura si. Perché finché non avremo un quadro preciso sarà difficilissimo contenere i contagi se non isolando chiunque e proteggendo il più possibile i nostri anziani. Sono loro le persone che in questo disastro rischiano di più. E rischiano attraverso la nostra eventuale positività asintomatica”.