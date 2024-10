Questa mattina, attorno alle 8.30, Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari, sono intervenuti per soccorrere due cani finiti in canale di scolo dell'acqua in località Foxi in via Pianosa, a Quartu Sant'Elena (CA).

La proprietaria, vedendo gli animali in difficoltà, ha chiamato la Sala operativa del 115, che ha inviato sul posto la squadra di Pronto intervento che con il supporto del Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) e il Nucleo sommozzatori, ha recuperato immediatamente gli animali affidandoli alla proprietaria senza nessun danno e in buone condizioni di salute.