Due bracconieri sono stati sorpresi e denunciati dagli agenti del Corpo forestale delle Stazioni di Escalaplano e San Nicolò Gerrei.

I due, entrambi di Escalaplano, si erano appostati in località Cuccuru Limporra nelle campagne del paese. Gli agenti hanno sentito uno sparo e hanno poi fermato i due mentre si allontanavano dalla zona a bordo di un fuoristrada.

Perquisendo il mezzo è stato trovato un cinghiale abbattuto poco prima, un fucile da caccia cal. 12, numerose munizioni dello stesso calibro e due pile da montare sull'arma.

I due, titolari di licenza di porto di fucile per uso di caccia, sono stati segnalati anche alle autorità amministrative per i provvedimenti in materia di detenzione di armi.