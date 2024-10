Non si ferma l’attività condotta nell’ambito del piano antibracconaggio 2017/2018, disposto e coordinato dal Servizio Ispettorato di Cagliari del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna. Due uomini di Villaputzu, di 53 e di 60 anni, sono stati colti in flagranza di reato dagli agenti della Stazione forestale di Muravera mentre esercitavano l'uccellagione nelle località Su Acciou e Su Fenugaxiu nel territorio comunale.

Durante i controlli e le perquisizioni i Forestali hanno rinvenuto e sequestrato complessivamente 69 reti da posta per uccellagione, 15 tagliole, 18 tordi, 9 pettirossi congelati senza spiumatura e un colombaccio, rinvenuto morto in una delle reti predisposte dai bracconieri per la cattura.

Le operazioni antibracconaggio condotte dal Corpo forestale nel Sud Sardegna dall’inizio dell’anno contano 19 persone denunciate e 50 interventi per la bonifica di trappole.