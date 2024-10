Banditi in azione poco prima delle 12 a Pula. Nel mirino è finito il distributore di benzina Ip in via Nora.

Due banditi con i volti coperti e armati di pistola hanno cercato di farsi consegnare l'incasso puntando la pistola contro il gestore del distributore. L'uomo ha, però, reagito.

Fra banditi e gestore è nata una colluttazione nel corso della quale uno dei malviventi ha tentato anche di armare la pistola che si è inceppata.

A quel punto i due sono fuggiti, allontanandosi a piedi dalla zona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cagliari, coordinati dal maggiore Eugenio Fatone, che hanno avviato le ricerche.

In zona sono stati predisposti controlli e posti di blocco. Nella colluttazione il gestore del distributore non ha riportato ferite.