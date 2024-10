I militari della Capitaneria di Porto di Oristano a bordo della motovedetta CP 835 ha soccorso due bagnanti in difficoltà che si trovavano nello specchio acqueo antistante la spiaggia di Maimoni nel comune di Cabras.

L'intervento risale alla giornata idi ieri. La Guardia costiera ha dapprima recuperato un 63enne che a bordo di uno Stand Up Paddle, non riusciva più a controllare la tavola e poi hanno recuperato in mare un 59enne che si era tuffato in mare nel tentativo di prestare soccorso alla persona che si trovava a bordo del Sup.

Le due persone, visibilmente spaventate, non hanno avuto bisogno di cure mediche e sono state trasportate verso la spiaggia di Maimoni da dove erano partite.