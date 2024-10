Nella serata di ieri, il personale della Polizia Locale è stato inviato dalla centrale operativa per i rilievi di un sinistro stradale tra due veicoli nella via Meilogu. Gli agenti, arrivati sul posto, hanno individuato i due veicoli coinvolti nell'incidente. Dai primi accertamenti si evidenziava che l'urto non era dovuto ad motivi di viabilità, bensì a un atto volontario.

Sul posto gli agenti precedevano alla ricostruzione di quanto successo, ed emergeva che un 68enne residente a Cagliari, alla guida di una Renault Clio volontariamente e ripetutamente urtava una Fiat Multipla condotta da un 42enne residente a Cagliari, in compagnia di passeggero 48enne residente a Cagliari.

Subito dopo le due auto davano inizio ad un rocambolesco e pericoloso inseguimento che si concludeva con uno scontro dell'incrocio via Meilogu/Val Venosta. Dai rilievi si evidenziava la scopertura assicurativa della Renault Clio e a carico del conducente della Fia Multipla si accertava un tasso alcolemico di oltre 2,80 g/l.

Per i conducenti sono scattate le previste sanzioni; al conducente della Clio è stato contestato un verbale di 868 euro per la mancanza dell'assicurazione e con il sequestro del veicolo. Per il conducente della Multipla è scattata la denuncia all'Autorità Giudiziaria, il sequestro del veicolo ed il ritiro della patente per la guida in stato di ebbrezza. Inoltre i due sono stati sanzionati per il mancato uso delle mascherine previste dalle norme anti covid e dovranno pagare una sanzione di 533 euro a testa.