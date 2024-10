Un incidente mortale è avvenuto questa sera lungo la Strada provinciale 15, all'altezza della rotonda che conduce all'abitato Maracalagonis.

Una Fiat Panda e una Opel si sono scontrate frontalmente per cause ancora da chiarire. Nell'impatto ha perso la vita il conducente della Panda, Efisio Pedditzi, 75enne insegnante in pensione.

La vittima ha perso il controllo dell'auto invadendo l'altra corsia e andando a sbattere così contro la Opel che sopraggiungeva in senso contrario. A bordo della Opel viaggiavano un giovane con la madre, entrambi feriti e trasportati in ospedale, ma non sarebbero in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Quarti, i vigili del fuoco e il 118.