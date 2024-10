Due auto sono andate a fuoco nella notte a Carbonia e San Giovanni Suergiu. In e entrambi i casi potrebbe essersi trattato di atti dolosi, seppure i Vigili del fuoco non abbiano trovato elementi per confermarlo. L'orario vicino e le circostanze pressoché identiche fanno sospettare la volontarietà degli incendi.

Il primo intervento si è reso necessario a Carbonia, dove un'utilitaria è stata avvolta dalle fiamme in via Croazia.

Il secondo rogo è divampato alle 4 in via Porto Botte, a San Giovanni Suergiu, distruggendo una Volkswagen.