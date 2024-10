I Vigili del fuoco di Siniscola, intorno alle ore 5:00 sono intervenuti in via Palermo a Budoni, dove due auto sono state coinvolte in un incendio.

Le due vetture, una Mercedes classe A e un’Opel Zafira, di proprietà di un barista del posto, parcheggiate vicino all'impianto del gas cittadino, sono andate completamente distrutte. Secondo gli investigatori, il rogo sarebbe di origine dolosa.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Siniscola.