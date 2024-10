Due automobili sono rimaste coinvolte in un incidente stradale a Torre delle Stelle le cui cause sono ancora da chiarire.

In seguito allo scontro alcune persone sono rimaste ferite e si è reso necessario anche l'intervento dell'elisoccorso per il trasporto in ospedale.

Sul posto, per i rilievi di legge, sono intervenuti, oltre al personale del 118, anche i carabinieri.