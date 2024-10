Questa notte a Villacidro due incendi, probabilmente di origine dolosa, hanno distrutto due auto.

Il primo allarme è stato lanciato a mezzanotte e quaranta, quando in via Monte Limbara le fiamme stavano bruciando la Fiat Panda di un 88enne. Subito dopo la richiesta di intervento è arrivata dalla via Flumendosa dove, sempre una Fiat Panda, di proprietà di un uomo di 74 anni, era avvolta dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Villacidro e della stazione di Monte vecchio che hanno avviato le indagini del caso.

Entrambe le auto sono state distrutte.