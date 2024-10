Il paese di Nule è in festa per la patrona Santa Maria Bambina. Il 7, 8 e 9 settembre la comunità del Goceano vivrà la ricorrenza della nascita della Vergine con tre giorni di celebrazioni religiose e festeggiamenti civili.

Martedì 8, giorno della ricorrenza, è prevista per le ore 18 la processione per le vie del paese con i gruppi folk "Santa Maria Bambina" e "Su Furione" di Nule, "Gocille" di Bottidda, "Santu Matteu" di Chiaramonti e "Don Milani" di Dorgali. In serata si esibiranno in piazza, oltre ai gruppi citati prima, anche i tenores "Santa Sarbana" di Silanus e "Santu Sidore" di Orune.

Proprio in occasione della patronale compie due anni di attività il Gruppo Folk Santa Maria Bambina, una realtà giovane ma già affermata nel panorama isolano i cui interpreti hanno già avuto modo di esprimere al meglio la propria passione regalando il piacere della propria danza e della propria musica ai tanti amanti del folklore che li hanno potuti ammirare per le piazze della Sardegna e non solo in questi due anni.

I componenti del gruppo, assieme alla popolazione nulese, invitano quanti avranno piacere a prendere parte alla grande festa di Santa Maria Bambina.