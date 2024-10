L’ennesimo episodio di violenza nel carcere di Bancali è stato denunciato dal sindacato di polizia penitenziaria Osapp.

Vittime dell’ultimo episodio due agenti penitenziari in servizio nella Casa Circondariale di Sassari. Secondo quanto riportato dal segretario generale del sindacato, Domenico Nicotra, i due sono stati aggrediti per motivi in fase di accertamento e ricoverati con urgenza al pronto soccorso dell'ospedale sassarese per le prime cure.

"Siamo vicini – scrive Nicotra – ai colleghi succubi dell'ennesima aggressione. Sarebbe grave, se fosse fondata la contestuale assenza in servizio sia del Comandante del Reparto che del Direttore, che in presenza di simili incresciosi avvenimenti dovrebbero dare il necessario supporto a tutto il personale".