Nella mattinata odierna, la Squadra di Polizia giudiziaria del Commissariato di Alghero, con la collaborazione della Squadra Mobile di Sassari e della Polmare di Porto Torres, ha eseguito 10 ordinanze emesse su richiesta della Procura della Repubblica di Sassari di cui 5 applicative della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Roberto Mannoni, 37 enne sassarese, Antonio Dore, 29 enne algherese, Salvatore Porcu, 26 enne sassarese, Gennaro De Falco, 30 enne napoletano, Alessandro Campus 23 enne algherese.

Tutti dimoranti tra Alghero, Olmedo, Sassari e Porto Torres.

Il reato contestato è la cessione di sostanza stupefacente a fini di spaccio.

Con le stesse ordinanze è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di dimora con permanenza in casa nelle ore notturne nei confronti di tre cittadini algheresi nonché la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia Giudiziaria per altri due cittadini sassaresi. Nel medesimo contesto sono state eseguite 13 perquisizioni presso abitazioni ubicate ad Alghero, Sassari Olmedo e Porto Torres.

Le indagini sono state svolte dalla Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Alghero e dal Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Sassari Dr.ssa Elisa Loris.

Nel contesto investigativo sono emerse movimentazioni di stupefacente dalla città di Londra verso la città di Alghero. In particolare vari trasferimenti di M.D.M.A. (MetilenDiossiMetAnfetamina), principio attivo per la produzione dello stupefacente sintetico denominato ecstasy, ed il trasferimento di un altro stupefacente di tipo allucinogeno, noto come “trip”, termine di origine anglosassone che tradotto letteralmente significa "viaggio".

E' stato, inoltre, possibile monitorare lo spaccio di stupefacente in ambito locale.

In particolare è stato accertato il ruolo assunto da Dore Antonio quale corriere per il trasporto dell’M.D.M.A. da Londra verso Alghero per conto di Mannoni Roberto.

L’attività investigativa ha inoltre permesso di sequestrare circa 500 dosi della sostanza allucinogena denominata trip trasportata ad Alghero per conto di De Falco Gennaro e consegnata a Porcu Salvatore che ne doveva poi curare la commercializzazione. Nel contesto dello spaccio in città si è evidenziato il ruolo assunto da Campus Alessandro e da altri giovani locali prevalentemente dediti alla cessione di marijuana ed Hashish gravitanti nell’area di influenza di Porcu e Campus, destinatari di misure cautelari al momento non di carattere restrittivo.