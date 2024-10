Dalle prime ore del mattino tra Cagliari, alcune zone dell’isola e in Lombardia, sono in corso diversi blitz ad opera della Polizia di Stato per sgominare un sodalizio criminale sardo e calabrese dedito allo smercio della droga.

In particolare, a Cagliari, i poliziotti coordinati dal dirigente Marco Basile della Squadra Mobile, stanno eseguendo una decina di ordinanze di custodia cautelare in carcere.

I dettagli dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà in Questura in via Amat alle 11.30 odierne.