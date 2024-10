Preoccupa non poco il fenomeno di uso e spaccio di stupefacenti tra ragazzi, poco più che adolescenti, soprattutto “fumo”, hashish o marijuana. Stavolta i Finanzieri sono intervenuti nella centralissima piazza Matteotti, a Cagliari, dove sono stati intensificati i controlli e nuovamente è saltata fuori la droga.

Due giovani sono stati segnalati in Prefettura come assuntori, un 21enne invece denunciato perché nelle tasche è stata sequestrato lo stupefacente. In piazza Del Carmine è stato infine rinvenuto un involucro con 34 grammi di hashish, abbandonato da qualcuno durante i pattugliamenti delle forze dell’ordine.