Questa mattina, la Sezione della Polizia Stradale di Sassari, con la diretta collaborazione del personale dell’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Sassari e di un’unità cinofila antidroga della Questura di Oristano, ha attuato specifici servizi di controllo per il contrasto della guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e in stato di ebbrezza alcolica.

In particolare nell’abitato del Comune di Sassari , sono stati effettuati accertamenti volti alla verifica dell’alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti mediante l’utilizzo dell’apparecchiatura “Drager Drug Test” (fornita dall’ANIA).

L’iniziativa si prefigge di mettere in pratica le nuove misure organizzative per l’ottimizzazione dell’attività di accertamento finalizzate alla repressione della guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, sperimentando nuovi rapidi metodi di acquisizione non invasiva dei liquidi biologici, direttamente sulla strada al momento del controllo da parte degli operatori della Polizia Stradale, da mettere poi a disposizione del laboratorio del Centro di Tossicologia Forense della Polizia di Stato di Roma, per le successive analisi.

Durante il servizio odierno sono stati controllati 80 veicoli, 90 persone, di cui 5 sottoposte al controllo con DragerDrug Test e sono state contestate 7 violazioni amministrative al codice della strada.