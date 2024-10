I carabinieri della Stazione di Villanova hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 40enne filippino, residente a Cagliari in Piazza Garibaldi.

I militari della Stazione di Via Nuoro, accompagnati da personale del locale Nucleo Cinofili dell’Arma, in seguito a una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’immigrato, avrebbero rinvenuto e sequestrato tre involucri in cellophane contenenti sostanza stupefacente in cristalli leggerissimi del tipo metanfetamina cloridrato (shaboo), una droga devastante del peso complessivo di 0,7 grammi.

Ancora, cinque involucri in cellophane contenenti sostanza verosimilmente eroina "brown sugar", del peso complessivo di 0,5 grammi; un involucro in carta contenente sostanza legnosa di colore marrone, presumibilmente stupefacente, del peso di 0,1 grammi; vario materiale per il confezionamento; 320 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio.