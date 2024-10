Nel pomeriggio di oggi Giovanni Battista Pira, 66enne di Orune, si è costituito ai militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Nuoro.

L’uomo, colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Cagliari, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo a seguito di indagini del Reparto Territoriale di Olbia, si era reso irreperibile dal 6 aprile scorso, giorno in cui i carabinieri avevano condotto una vasta operazione antidroga procedendo a numerosi arresti in tutta l’isola. Nella circostanza solo Pira era sfuggito alla cattura.

Il 66enne è ora rinchiuso nel carcere di Nuoro.