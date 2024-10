Nel pomeriggio di ieri, 25 maggio, la polizia ha arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, un 23enne, ozierese, con precedenti.

Gli agenti, durante un’operazione finalizzata al contrasto del traffico di droga, hanno proceduto alla perquisizione di un’abitazione situata nell’agro di Olbia. All’interno della casa, i poliziotti hanno rinvenuto 600 grammi circa di canapa indiana, contenuta in diversi barattoli di vetro o in sacchetti di plastica, nascosti all’interno di alcuni mobili del soggiorno.

Inoltre, in camera da letto, il giovane aveva allestito una piccola serra, con un sistema di areazione e insonorizzazione, nella quale erano state messe a essiccare sei piantine di marijuana di diverse altezze. All’esterno dell’abitazione rurale, invece, il 23enne aveva piantato altre piante di marijuana di varie dimensioni. Tutta la sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro e il giovane è stato arrestato e accompagnato presso gli uffici del Commissariato. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del procedimento di convalida previsto per la mattinata odierna.