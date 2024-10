Durante le attività di controllo del territorio, con particolare indirizzo al contrasto allo spaccio e alla diffusione delle sostanze stupefacenti, le Fiamme gialle cagliaritane, con lo specifico impiego delle unità cinofile, hanno effettuato, nelle ultime ore, nel territorio della provincia, dieci distinti interventi.

In più zone della città, ritrovo abituale di molte persone – come ad esempio il quartiere della Marina, Piazza Matteotti, Piazza Giovanni XXIII – e lungo assi viari principali del capoluogo, i finanzieri hanno individuato 5 persone, tutte italiane di 44, 27, 24, 23 e 22 anni in possesso, rispettivamente, di 4,8 grammi di hashish, 2 grammi di marijuana e 0,7, 1,1 e 1,25 grammi di hashish.

Le sostanze stupefacenti sono state sottoposte a sequestro e i cinque sono stati segnalati alla locale prefettura. In un caso è stata anche ritirata la patente di guida al detentore della sostanza stupefacente.

A Villamar, Sarroch, Villa San Pietro e Capoterra, le Fiamme gialle hanno sequestrato, durante controlli stradali e nelle adiacenze di locali pubblici, complessivamente, 6,9 grammi di hashish e 6,2 grammi di marijuana, segnalando alla prefettura di Cagliari quattro italiani di 42, 25, 24 e 21 anni. Anche in questo contesto è stata ritirata la patente ad una delle persone trovata alla guida in possesso delle sostanze stupefacenti.

Infine, al porto di Cagliari è stato individuato un 35enne italiano in possesso di 1,1 grammi di hashish: anche per lui è scattata la segnalazione alla prefettura cagliaritana. In manette è finito invece un cittadino nigeriano di 31 anni, il quale, appena sbarcato dal traghetto proveniente da Palermo è stato trovato in possesso di 155,6 grammi di marijuana.

Lo stesso, all’atto dei controlli, ha reagito violentemente contro i finanzieri, aggredendoli con calci e pugni. Processato per direttissima nella mattinata odierna, è stato condannato a un anno di reclusione e 3.000 euro di multa. La pena è stata sospesa.