Dopo il rinvenimento di 3 piantagioni di marijuana, avvenute nel mese di agosto, a Budoni, i militari della locale stazione avevano avviato un’articolata attività d’indagine, che ha portato all’esecuzione di 4 perquisizioni delegate dalla Procura di Nuoro, nei confronti di altrettante persone, nei territori di Lodè e Budoni.

Hanno partecipato i militari della Compagnia di Siniscola in collaborazione con i Carabinieri della Compagnia di Bitti. L’attività d’indagine ha permesso di rinvenire 250 grammi di marijuana, avvenuti a Budoni il 15 novembre scorso, le perquisizioni odierne invece consentivano di denunciare alla competente Autorità Giudiziaria, un 40enne di Budoni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: l'uomo è stato trovato in possesso di 10 grammi di marijuana, 36 semi della stessa sostanza e del materiale per il confezionamento delle dosi. Sotto sequestro i telefoni cellulari di 3 degli indagati ed un personal computer.