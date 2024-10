Ieri mattina i carabinieri della stazione di Pirri hanno arrestato un giovane brasiliano di 23 anni residente a Cagliari per il reato di traffico di sostanze stupefacenti.

I militari, infatti, durante un ordinario servizio di perlustrazione sorprendevano tre giovani in via Castiglione nella cui disponibilità rinvenivano delle dosi di marijuana per uso personale. Procedendo pertanto ad un’attività di perquisizione accurata, i carabinieri raggiungevano l’appartamento dal quale i due erano verosimilmente appena usciti, sorprendendo circa sei ragazzi, tra cui persino un minore.

Effettuata la perquisizione domiciliare, veniva tratto in arresto lo straniero brasiliano poiché venivano rinvenute nella sua disponibilità oltre 40 dosi tra marijuana e hashish per un totale di circa 100 g, materiali vari per il confezionamento della sostanza stupefacente in dosi destinate allo spaccio ed oltre 200 euro in banconote, probabile provento illecito.

Segnalando alcuni degli interessati alla locale prefettura per uso personale di droga, il giovane brasiliano è stato arrestato dai carabinieri e tradotto presso il tribunale per la celebrazione del rito direttissimo.